Жителей Приморья предупредили о метели в ночь на понедельник
В Приморский край 1 декабря придет сильное похолодание. Об этом сообщил vostokmedia.com со ссылкой на «Примгидромет».
В ночь на понедельник, 2 декабря, температура воздуха в отдельных районах опустится до -21 градуса. Кроме того, синоптики прогнозируют сильный снег.
Ветер ожидается северо-западный, возможна метель. В южных районах региона возможен дождь.
Нейросеть выявила 100 случаев неправильной парковки в Подмосковье в ноябре
«Транснефть» предупредила о риске дефицита средств
Митинги за открытие границы с Россией пройдут в Финляндии
Учительница из Подольска победила в региональном педагогическом конкурсе
Каток откроют в парке «Питомник» в Серпухове 1 декабря
Патриотическая акция «Пролог Победы. Битва под Москвой» прошла в Серпухове
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте