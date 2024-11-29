Жителей Приморья предупредили о метели в ночь на понедельник

В Приморский край 1 декабря придет сильное похолодание. Об этом сообщил vostokmedia.com со ссылкой на «Примгидромет».

В ночь на понедельник, 2 декабря, температура воздуха в отдельных районах опустится до -21 градуса. Кроме того, синоптики прогнозируют сильный снег.

Ветер ожидается северо-западный, возможна метель. В южных районах региона возможен дождь.