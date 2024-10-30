Жителей Нижегородской области предупредили о приходе в регион циклона «Лидия»

Российский метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил о приходе в Нижегородскую область атлантического циклона «Лидия». Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

Осадки, пришедшие вместе с циклоном, охватят, в основном, Восточно-Европейскую равнину и зацепят отдельные регионы Нижегородской области. В некоторых местах обильные дожди сменятся мокрым снегом.

«Сформируется мощное струйное течение, скорость которого в верхней тропосфере будет достигать 300 километров в час», — сказал Тишковец.

По данным специалиста, циклон идет в регион с территории Северной Европы.