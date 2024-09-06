Жителей Кузбасса предупредили о проливных дождях и резком похолодании

Резкое похолодание ожидает жителей Кузбасса в выходные. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные метеорологов.

В субботу, 7 сентября, Кемеровскую область накроют проливные дожди. Столбики термометров покажут отметку +12…+13 градусов. В воскресенье погода останется без изменений. В регионе также сохранится вероятность выпадения осадков.

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