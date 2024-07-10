Жителей ХМАО предупредили о резком ухудшении погоды 11 июля

В четверг, 11 июля, в западных районах ХМАО ожидается резкое ухудшение погоды. Порывы ветра достигнут 16 метров в секунду. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

«Днем 11 июля 2024 года по западной половине Ханты-Мансийского автономного округа — Югры местами ожидается сильный дождь», — говорится в сообщении ведомства.

Водителей призвали быть особенно внимательными на дорогах. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 112, 101.

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