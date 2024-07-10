Жителей ХМАО предупредили о резком ухудшении погоды 11 июля
В четверг, 11 июля, в западных районах ХМАО ожидается резкое ухудшение погоды. Порывы ветра достигнут 16 метров в секунду. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал МЧС.
«Днем 11 июля 2024 года по западной половине Ханты-Мансийского автономного округа — Югры местами ожидается сильный дождь», — говорится в сообщении ведомства.
Водителей призвали быть особенно внимательными на дорогах. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 112, 101.
Сотрудники «Мособлэнерго» стали победителями всероссийского отраслевого конкурса
«Против нас ведется война». Бородин призвал отменить Меладзе в России
Около 5 тысяч затопленных подвалов в домах осушили в Подмосковье с начала года
СК возбудил дело после смертельной авиакатастрофы в Татарстане
Экскурсию в питомник роз провели для жителей Солнечногорска
Квартиру Дианы Гурцкой обстреляли в центре Москвы
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте