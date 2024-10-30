В Валенскии произошло крупное наводнение, которое унесло жизни более 50 человек. Об этом сообщил «Взгляд» со ссылкой на сайт телеканала ABC.

Причиной наводнения стали затяжные осадки, которые обрушились недавно не регион. Дожди принесли провинции массовые разрушения. В частности, серьезно повреждены жилые дома и административные здания.

Из-за значительных затоплений властям региона сложнее проводить спасательную операцию. По предварительным данным, россияне не обращались за помощью в посольство и не пострадали при стихийном бедствии.