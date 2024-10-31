«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге
В четверг, 31 октября, начиная с 21:00, в Санкт-Петербурге будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на Росгидрометцентр.
По информации специалистов, он продлится до 21:00 1 ноября. Введение «желтого» уровня погодной опасности в городе на Неве связано с гололедно-изморозевыми отложениями.
Во время потенциально опасной погоды автомобилистов просят соблюдать осторожность за рулем и по возможности отказаться от поездок. Пешеходов также просят быть внимательными на дорогах.
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