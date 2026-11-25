Юрист Кубасова: взять деньги на похороны можно со счета умершего через нотариуса

Вступить в наследство умершего человека его родственники вправе только через полгода. Но взять деньги на похороны со счета покойного они могут быстрее. Как это сделать, объяснила 360.ru юрист и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Наталья Кубасова.

Деньги на организацию похорон может выдать банк — в том случае, если такие средства на счету покойного вообще были. Родственникам для этого нужно обратиться к нотариусу.

«Ждать полгода необязательно. По постановлению нотариуса банк может выдать организатору похорон до 100 тысяч рублей со счетов умершего. Получателем может быть не только наследник. Закон также отдельно предусматривает возможность досрочного получения денег на похороны наследником, которому завещан вклад», — рассказала юрист Кубасова.

По оценке специалиста, этой суммы может хватить на скромные похороны в Москве. Но итоговые расходы будут зависеть от выбранных услуг. Поэтому перед организацией траурной церемонии нужно запросить подробную смету.

«Если расходы выше, разницу можно оплатить самостоятельно, а затем потребовать возмещения за счет наследства. Лимит в 100 тысяч касается досрочной выдачи денег банком, а не общей суммы возмещения. Главное — сохранить договоры и чеки: при споре придется подтвердить необходимость и размер затрат», — резюмировала юрист.

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