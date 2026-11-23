23 ноября 2026 15:55 «Начинать не с ремонта». Как правильно оформить заброшенный дом в собственность Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru Эксклюзив

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В России заброшенный дом можно легально оформить в собственность — суды регулярно рассматривают подобные иски. Как зарегистрировать право на такое жилье, какие есть риски и подводные камни, разобрался 360.ru.

Как оформить на себя заброшенный дом Заброшенный дом или дача действительно могут стать собственностью другого человека, даже если прежний владелец неизвестен, давно не появляется или умер, рассказал 360.ru заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук, юрист Дмитрий Матюшенков. «Однако сам по себе факт, что недвижимость годами пустует, не означает, что она никому не принадлежит. Отсутствие хозяина, запущенный участок и даже аварийное состояние дома не прекращают право собственности. Поэтому начинать нужно не с ремонта и заселения, а с проверки юридического статуса недвижимости», — добавил он. Первый шаг — заказать выписку из ЕГРН и выяснить, кому принадлежит дом и земельный участок, есть ли зарегистрированные права, обременения и ограничения. Если собственник известен, самый простой вариант — договориться с ним о покупке.

Фото: Медиасток.рф

Если владелец умер, необходимо проверить наличие наследников и статус наследственного имущества.

В случае отсутствия наследников, их отстранения от наследования или непринятия наследства имущество признается выморочным. Жилой дом и земельный участок в таком случае, как правило, переходят в муниципальную собственность. Это следует из статьи 1151 ГК России. Соответственно, рассчитывать на то, что дом автоматически становится собственностью соседа или человека, который за ним ухаживает, нельзя.

Другой вариант — оформление недвижимости как бесхозной. По статье 225 ГК, к такой относится имущество, у которого нет собственника, он неизвестен либо от права собственности на которое владелец отказался. «Недвижимость ставится на соответствующий учет Росреестром по заявлению муниципалитета. По общему правилу через год муниципальный орган вправе обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности. После оформления объекта в муниципальную собственность администрация может распорядиться им в установленном законом порядке, в том числе продать на торгах. При этом бесплатная передача такой недвижимости гражданину не является общим правилом: возможность получить объект без торгов должна иметь отдельное законное основание», — сказал юрист.

Фото: РИА «Новости»

Есть и механизм, который позволяет оформить заброшенную недвижимость непосредственно на себя, — приобретательная давность, предусмотренная статьей 234 ГК. Для этого необходимо добросовестно, открыто и непрерывно владеть недвижимостью как собственной в течение 15 лет. «Важно понимать, что речь идет не просто о проживании в чужом доме. Человек должен фактически относиться к нему как к своему имуществу: поддерживать его в надлежащем состоянии, проводить ремонт, оплачивать коммунальные услуги, следить за земельным участком, не скрывать своего владения», — объяснил Матюшенков. При этом владение не должно осуществляться на основании договора аренды, безвозмездного пользования или иного договорного обязательства. Сам по себе факт оплаты электричества или ремонта крыши еще не создает права собственности, но может стать важным доказательством в совокупности с другими обстоятельствами.

Фото: 360.ru

Как оформить жилье по добросовестности владения Отдельно стоит сказать о добросовестности владения, подчеркнул юрист. Конституционный суд в постановлении от 28 мая 2026 года № 35-П разъяснил, что для применения приобретательной давности не обязательно, чтобы человек изначально считал себя собственником имущества. Даже осведомленность о том, что у недвижимости есть другой владелец, сама по себе не исключает добросовестности.

Суды должны оценивать обстоятельства получения владения, поведение фактического владельца, его отношение к имуществу и наличие нарушений прав других лиц. Вместе с тем завладение домом путем обмана, подделки документов, насилия или иных очевидно противоправных действий не может служить основанием для приобретения собственности по давности.

Чтобы оформить недвижимость по этому основанию, необходимо обратиться в суд. «Если прежний собственник известен, предъявляется иск о признании права собственности в силу приобретательной давности. Если собственник не был и не должен был быть известен, возможно обращение с заявлением об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения имуществом», — рассказал Матюшенков. В качестве доказательств пригодятся выписки из ЕГРН, документы о ремонте и приобретении строительных материалов, квитанции об оплате коммунальных услуг и налогов, фотографии дома и участка за разные годы, документы о проведении работ, свидетельские показания соседей и другие материалы, подтверждающие длительное фактическое владение.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru

При положительном решении суда право собственности необходимо зарегистрировать в Росреестре.

Статья 234 ГК РФ устанавливает 15-летний срок приобретательной давности, а правила о начале его исчисления зависят от юридических обстоятельств владения.

Риски оформления заброшенной недвижимости При оформлении заброшенного дома или дачи необходимо учитывать риск появления прежнего собственника или его наследников. «Если право собственности за другим лицом сохраняется, сам факт проживания в доме и произведенных вложений не позволяет автоматически запретить ему распоряжаться своей недвижимостью или потребовать признания нового владельца собственником», — отметил Матюшенков. По его словам, если прежний хозяин предъявит требования, спор придется разрешать в суде. «При этом расходы на ремонт не гарантируют компенсации: для ее взыскания потребуется самостоятельное правовое основание и доказательства необходимых затрат. Поэтому до выяснения статуса объекта вкладывать значительные средства в чужую недвижимость достаточно рискованно», — заключил юрист.