Бывшая жена не может забрать себе имущество умершего экс-мужа, если единственным наследником стал их несовершеннолетний ребенок. Об этом Life.ru рассказал юрист Матфей Свиридов.

Эксперт напомнил, что право собственности на активы переходит исключительно сыну или дочери. До достижения ребенком 14 лет мать управляет жильем, но продать, обменять или сдать его в аренду можно только с предварительного согласия органов опеки. Сделку согласуют при условии выделения несовершеннолетнему равнозначной доли в новой недвижимости.

Деньги со счетов отца переводятся на специальный счет ребенка. До его 14-летия родитель вправе снимать средства только с разрешения опеки на целевые расходы вроде лечения или учебы с подтверждением чеками. С 14 лет подросток может совершать сделки и распоряжаться вкладами сам, но с письменного согласия матери и опеки.