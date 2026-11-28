hh.ru: спрос на Дедов Морозов вырос на 38% в ноябре

Спрос на Дедов Морозов в России в ноябре вырос на 38% по сравнению с октябрем. Зарплатные предложения для них сейчас составляют от 92 тысяч до 200 тысяч рублей, сообщили РИА «Новости» в hh.ru.

За месяц компании увеличили зарплатные предложения для Дедов Морозов на 10%. Снегурочкам предлагают больше — от 100 тысяч до 240 тысяч рублей, а спрос на них вырос на 50%.

За неполный ноябрь российские работодатели искали почти 700 аниматоров на новогодние праздники. По сравнению с октябрем спрос на эту категорию вырос на 23%.

Медианная предлагаемая зарплата аниматора достигает 70 тысяч рублей, максимальная — от 138 тысяч.

Ранее психолог объяснил, почему взрослым полезно писать письмо Деду Морозу.