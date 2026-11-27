Взрослым полезно писать письмо Деду Морозу, поскольку это помогает лучше понимать свои желания и замечать успехи. Об этом в разговоре с ОТР сообщила психолог Анастасия Валуева.

Взрослый человек часто перестает позволять себе мечтать без оглядки на обстоятельства.

«Мы сами себя блокируем», — пояснила психолог Валуева.

Она предложила разделить мечты и обязательства: записать все приходящие в голову желания, а затем проверить, чего человек хочет на самом деле, а что ему «положено» хотеть по возрасту или статусу. Полезно представить, что мечта уже сбылась, и описать свой обычный день. Достижения стоит фиксировать фразами вроде «в этом году я впервые себе позволил…» или «я научился…» — это помогает присваивать даже небольшой результат.

Отдельное внимание психолог уделила письмам детей. Ребенок порой сообщает сказочному персонажу то, чего не может сказать взрослым. Тревожными сигналами она назвала просьбы, чтобы родители не ссорились, а также желание исчезнуть. В таких случаях важно поговорить с ребенком и выяснить подробности.