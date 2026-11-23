Злоумышленники смогут изменить контакты, узнать банковские сведения или использовать аккаунт для других атак, если получат доступ к учетной записи на «Госуслугах». Об этом сообщили эксперты проекта «Перезвони сам» на mos.ru.

По словам специалистов, мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками портала или бюро кредитных историй. Кроме того, людям приходят сообщения с ссылками на фишинговые сайты. Таким образом можно получить доступ к личным кабинетам и банковским данным пользователей.

Как подчеркнули эксперты проекта, сотрудники «Госуслуг» никогда не звонят пользователям, чтобы оформить или снять запреты на самокредиты.

«Любой звонок с предложением помочь подключить эту услугу — попытка кражи ваших данных», — отметила руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина.

Ранее МВД сообщило, что мошенники начали рекламировать ИИ для обработки фотографий. Если пользователь устанавливает сервис, аферисты получат удаленный доступ к устройству и могут похитить деньги.