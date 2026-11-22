Мощи святых и иконы с утраченными изображениями лучше не хранить дома, а передать в церковь. Об этом NEWS.ru сообщил зампредседателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.

По словам эксперта, ковчег с частицей мощей требует особых условий. Для него нужна отдельная нежилая комната, где не спят, не едят и куда не заходят домашние животные. Если выделить такое помещение невозможно, священники советуют не держать святыню в квартире.

Также не стоит оставлять дома образ, который полностью утратил вид. Если краска осыпалась и лика не видно, а бумажную икону нельзя восстановить, ее лучше передать в церковь.

Иванов отметил, что картины на библейские сюжеты не относятся к каноническим иконам. Им не поклоняются и перед ними не молятся, поэтому в красном углу им не место. Такой образ можно отдать в храм: приходы принимают иконы и передают их в больницы.

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