В среднем билеты на детские елки с 1 сентября по 23 ноября подорожали на 16%. Об этом говорится в сообщении Ticketland на запрос 360.ru.

По данным сервиса, в среднем стоимость билетов на события составила 3783 рубля.

«Цены на те же места (конкретное мероприятие, площадка и сектор) выросли год к году на 15%. На общий рост стоимости билетов повлияло подорожание существующих проектов и появление новых востребованных представлений», — уточнил билетный оператор.

Самый дорогой билет на детскую елку в Москве обойдется в 8091 рубль. В среднем место на другие дорогостоящие новогодние представления для детей составит в пределах 4600-5600 рублей.

Ранее дизайнер Вероника Сайгина рассказала, как создать в квартире новогоднюю атмосферу без елки. Она рекомендовала использовать для декора праздничный текстиль, свечи и тематические детали. По словам специалиста, оформить квартиру помогут однотонные ткани насыщенных оттенков, клетчатые узоры и фактурные материалы.