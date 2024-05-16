«Зарплата.ру» и «Консоль.Про»: треть россиян считают осень подходящим для смены работы сезоном | 360°

Общество 16 мая 2024, 10:56 «Зарплата.ру» и «Консоль.Про»: треть россиян считают осень подходящим для смены работы сезоном

Читать 360 в

Аналитики сервисов «Зарплата.ру» и «Консоль.Про» провели исследование и выяснили, какой сезон россияне считают подходящим для смены работы. Результаты опроса опубликовал RT.

Так, 32% участников назвали осень оптимальным периодом для карьерных изменений. Еще 23% выбрали для этого лето.

Реклама

Кроме того, 22% респондентов заявили, что планируют заняться поисками нового места для трудовой деятельности в ближайшие шесть месяцев. В списке главных причин оказались низкий оклад, отсутствие премий и корпоративных бонусов.