Всероссийский союз пациентов: курение и экологическая обстановка считаются главными причинами ХОБЛ

Всероссийский союз пациентов и Media Research Family провели исследование на тему развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Результаты работы опубликовал News.ru .

Специалисты проанализировали соответствующие сообщения в соцсетях. Многие считают, что недуг появляется из-за курения. Кроме того, в список причин попали работа на вредных производствах и плохая экологическая обстановка.

Почти половина данных публикаций связана с обсуждением инфекционной астмы. В некоторых упоминается хронический бронхит.