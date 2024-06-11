Всероссийский союз пациентов: курение и экологическая обстановка считаются главными причинами ХОБЛ

Всероссийский союз пациентов и Media Research Family провели исследование на тему развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Результаты работы опубликовал News.ru.

Специалисты проанализировали соответствующие сообщения в соцсетях. Многие считают, что недуг появляется из-за курения. Кроме того, в список причин попали работа на вредных производствах и плохая экологическая обстановка.

Почти половина данных публикаций связана с обсуждением инфекционной астмы. В некоторых упоминается хронический бронхит.

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