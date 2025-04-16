Всероссийский клуб наставников: первые два года работы в школе могут оказаться самыми сложными

Она подчеркнула важность нахождения комфортной среды для профессионального роста молодого учителя, рекомендуя внимательно подойти к выбору учебного заведения.

Начинающим специалистам Гончарук советует помнить, что первые два-три года работы в школе могут оказаться самыми сложными, поэтому желательно находить поддержку не только внутри школьного коллектива, но и вовне. Существуют педагогические объединения в каждом регионе, и знание путей вступления в них обеспечит дополнительную помощь и вдохновение.

Гончарук подчеркнула, что успешным педагогам будущего важно воспринимать свои ошибки с философской позиции, извлекая уроки и стараясь не повторять промахи.