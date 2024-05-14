«ВсеИнструменты.ру»: грызунов можно выгнать из дома с помощью резких запахов | 360°

Общество 14 мая 2024, 10:04 «ВсеИнструменты.ру»: грызунов можно выгнать из дома с помощью резких запахов

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Многие дачники и владельцы частных домов сталкиваются весной с нашествием грызунов. Как избавиться от них, «Известиям» рассказали эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Один из самых действенных способов прогнать грызунов можно назвать наличие на участке кошки. Маленькие вредители боятся уже их запаха и потому постараются как можно быстрее перебраться на более безопасную территорию.

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«Еще один метод выгнать грызунов из дома — использование резких запахов. Например, полынь, мята, ромашка или кинза имеют крайне неприятный для вредителей запах», — отметили эксперты.

Они посоветовали высадить сильно пахнущие растения на территории, а также разместить мешочки с ними в доме. Коме того, важно заделать все дырки, через которые грызуны попадают в жилище.

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