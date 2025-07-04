Награждение ко Дню Госавтоинспекции прошло в Красногорске

Глава Красногорска Дмитрий Волков поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником. Он сообщил, что в округе построят новое здание, так как предыдущее не соответствует современным требованиям.

Награждение прошло в кабинете главы округа. Благодарственные письма и знаки «Благодарю за труд» вручили лучшим сотрудникам.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы работаете и в жару, и в холод. Вы не только профессионалы, но и большинство из вас — наши жители. Я особенно хочу поблагодарить вас за любовь к этому городу. Желаю вам здоровья, благополучия и еще раз поздравляю с праздником», — сказал Дмитрий Волков.

Дмитрий Волков сообщил, что в округе построят новое здание Госавтоинспекции. Также обсудили планы по расширению автомобильного парка. Глава муниципалитета поделился идеями по обновлению площадки и добавлению объектов, связанных с Красногорском.

Особое внимание уделили профилактической работе с детьми. Формирование у юных участников дорожного движения ответственного поведения и знаний правил безопасности является одной из приоритетных задач. Автоинспекторы проводят уроки и игровые тематические программы в школах и детских садах.

В Красногорске работают более 100 сотрудников ГАИ, которые обеспечивают безопасность дорожного движения и помогают гражданам в сложных дорожных ситуациях, регистрируют автотранспорт и принимают экзамены у тех, кто только планирует сесть за руль.