Глава Красногорска провел встречу с сотрудниками управления МВД

Глава Красногорска Владимир Волков и депутат Государственной Думы Сергей Колунов провели встречу с сотрудниками управления МВД. Вместе участники обсудили вопросы безопасности в общественных местах.

Сотрудники МВД предложили установить камеры на остановках и в общественном транспорте. Глава округа поддержал идею. Он подчеркнул, что нужно определить конкретные маршруты. На данный момент в автобусном парке — более 800 единиц транспорта.

Помимо этого, сотрудники МВД предложили выделить здание для управления по делам миграции. Это было бы удобно не только для сотрудников, но и для граждан.

Полицейские также озвучили вопросы о предоставлении льгот и обеспечении жильем.

В конце офицерам вручили благодарственные письма и памятный знак от главы округа за безупречную службу, профессионализм и достижения высоких результатов в служебной деятельности. Депутат Госдумы также вручил благодарности. Он выразил признательность за обеспечение порядка и безопасности в Красногорске.