Подмосковных экспортеров пригласили на семинары о выходе на международные рынки

Подмосковных предпринимателей пригласили на онлайн-семинары Российского экспортного центра. На них слушатели узнают о том, как наладить поставки за рубеж.

Программы онлайн-семинаров запустил Школа экспорта РЭЦ. На них пригласили все отечественные предприятия, в том числе в агропромышленном секторе, рассказали в региональном Минсельхозпроде.

В ходе обучающей программы участники узнают об основах экспортной деятельности, правовых аспектах, финансовых инструментах, а также об особенностях логистики и таможенного регулирования.

«Полученные навыки помогут расширить экспортный потенциал региональных производителей сферы АПК — приобрести успешный опыт поиска зарубежных партнеров и заключения контрактов», — отметили в министерстве.

Для участия необходимо зарегистрировать по ссылке. Каждый семинар длится не более четырех часов.