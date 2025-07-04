Психолог Жеравова напомнила об особой опасности алкоголя для подростков

Алкоголь представляет серьезную угрозу для детского организма. Употребляя спиртное, подростки рискуют получить физические, психологические и социальные проблемы, а также остаться зависимыми на всю жизнь. Об этом рассказала клинический психолог Московского областного наркодиспансера Юлия Жеравова.

В переходный возраст ребенок стремится отделиться и обрести независимость.

«Начиная с 13-14 лет подростки впервые пробуют алкоголь. У молодых людей привыкание к алкоголю формируется значительно стремительнее, чем у взрослых», — отметила врач Жеравова.

Спиртное бьет по иммунитету, ухудшает работу органов и нарушает метаболизм. Также у молодежи страдает мозг и психика.

В подмосковном наркодиспансере призвали родителей не употреблять алкоголь при детях, в том числе на праздниках, показывая положительный пример, а также уделять время организации досуга своих сыновей и дочерей.