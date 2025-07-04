Мурановский пруд в Пушкино очистили от водорослей и камыша

В Пушкинском округе завершились работы по очистке Мурановского пруда, которые начались 25 июня. Общая площадь водоема составляет 2,9 гектара.

В ходе работ специальная бригада из восьми человек с использованием уникальной самоходной амфибии выполнила покос камыша по всей акватории, очистила водную гладь от скопившегося мусора и водорослей, а также удалила аварийные деревья и кустарники.

«Теперь жители и гости округа смогут насладиться обновленным, чистым Мурановским прудом, расположенным вблизи еще одного красивейшего места — усадьбы „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Губернаторская программа «100 прудов и озер», действующая в Подмосковье с 2021 года, предусматривает выбор местными жителями объектов для благоустройства через портал «Добродел».

Ранее в этом году работы завершили на Юбилейном пруду в Электростали и русловом пруду на реке Серебрянке в Пушкинском округе. Всего до конца сезона планируется привести в порядок 18 водоемов.