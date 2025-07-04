Новый онлайн-сервис для вакцинации и регистрации животных заработал в Подмосковье

Фото: Забег с собаками «След в след» на «Зарайском бизоне 2025» / Медиасток.рф

Новый онлайн-сервис для владельцев домашних животных запустили в Подмосковье на портале «Мой АПК» . С его помощью можно получить всю информацию о выездной вакцинации, регистрации и чипировании питомцев.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, при помощи нового сервиса жители могут посмотреть статистические данные по вакцинации животных в Подмосковье, а также воспользоваться интерактивной картой для выбора удобной клиники для проведения процедуры. На ней размещены все доступные лечебницы и дополнительные пункты проведения профилактических мероприятий.

«Эффективность поиска обеспечивается с помощью фильтров, разделяющих информацию по муниципалитетам. Пользователь сможет получить сведения о конкретных участковых лечебницах или точках проведения вакцинаций, включая адрес, контактный телефон и электронную почту для консультаций и связи», — пояснили в министерстве.

На портале также доступен график проведения выездных акций, сервис для заключения договора на ветеринарные услуги, регистрация питомца и многое другое.

В ведомстве отметили, что эти меры направлены на повышение доступности услуг и укрепление контроля за здоровьем домашних животных.