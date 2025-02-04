По его словам, на пагубную привычку могут указывать, например, нелогичные поступки. Речь идет о внезапной смене настроения: от агрессии до депрессии. Еще один тревожный сигнал — снижение успеваемости.

«Меняется круг общения подростка. Старые друзья внезапно меняются на новых „товарищей“, которых тщательно скрывают. Ребенок становится скрытным, устанавливает пароли на свои гаджеты», — добавил врач.

Он посоветовал обращать внимание на внешний вид. Зависимость школьника могут выдать заторможенность в движениях и речи, расширенные или суженные зрачки, потерянный взгляд, покраснение склер, следы от игл на руках. К признакам также относится изменение пищевого поведения, когда обжорство сменяется отказом от приема пищи.