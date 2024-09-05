Вице-президент Российского союза туриндустрии Вадим Мамонтов в ходе выступления на Восточном экономическом форуме отметил, что итоги конкурса «Дальний Восток — земля приключений» подведут в Сахалинской области на финале мероприятия в 2025 году. Об этом написал Vostokmedia.com .

Во время дискуссий на ВЭФ-2024 участники много времени посвятили вопросу развития новых туристических направлений на Дальнем Востоке, и в том числе — на Сахалине.

По словам министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева, на острове данный конкурс пользуется большой популярностью. Местные жители пытаются рассказать всей стране о малоизвестных, но крайне интересных для туристов уголках природы через свои работы.