Vostokmedia: итоги конкурса «Дальний Восток — земля приключений» подведут на Сахалине в 2025 году

Вице-президент Российского союза туриндустрии Вадим Мамонтов в ходе выступления на Восточном экономическом форуме отметил, что итоги конкурса «Дальний Восток — земля приключений» подведут в Сахалинской области на финале мероприятия в 2025 году. Об этом написал Vostokmedia.com.

Во время дискуссий на ВЭФ-2024 участники много времени посвятили вопросу развития новых туристических направлений на Дальнем Востоке, и в том числе — на Сахалине.

По словам министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева, на острове данный конкурс пользуется большой популярностью. Местные жители пытаются рассказать всей стране о малоизвестных, но крайне интересных для туристов уголках природы через свои работы.

Прощай, Хвалдимир. Как жил и погиб «русский кит-шпион»

Много шума, а для чего? О перестановках в правительстве «Незалежной»

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«Следовать пословице». Россиянам назвали надежные способы избежать «ловушек» мошенников

«Замаскированная форма экстремизма». В России призвали запретить движение квадроберов

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте