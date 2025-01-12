Володин исключил запрет видеоигр в России

Госдума продолжит обсуждение темы борьбы с деструктивным контентом в играх для поиска решений. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он провел опрос, согласно которому 71% россиян выступили за то, чтобы оградить детей от сюжетов с насилием и агрессией. Некоторые медиаресурсы заявили о возможности полного запрета видеоигр.

«Сразу хочу подчеркнуть — об этом речи не идет», — написал Володин.

По его словам, нападения детей в школах зачастую связаны с играми, так как стирается грань между действительностью и виртуальным миром. К обсуждению вопроса подключат родителей, учителей, экспертов, психологов и представителей геймерской отрасли.

Спикер ГД еще раз подчеркнул, что речь идет о защите детей от деструктивного контента, от пропаганды информации, запрещенной в России. Также необходимо разрабатывать и выпускать отечественный продукт. Решение о защите детей от деструктивного контента могут принять в январе.