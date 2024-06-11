Вице-президент АРБ Войлуков: списание части долга выгодно как клиенту, так и коллектору

Вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Алексей Войлуков заявил, что с коллекторскими агентствами можно договориться о списании части долга. В некоторых случаях размер дисконта достигает 70% от изначальной суммы, сообщил «Абзац».

По словам эксперта, данная процедура выгодна как клиенту, так и коллектору. Последний порой сам поднимает соответствующую тему.

«Также приветствуется, когда должник не укрывается от кредитора или коллектора, а предлагает договориться о долгах. Это может быть рассрочка или скидка», — добавил специалист.

Войлуков отметил, что скорость возврата задолженности влияет на величину потенциальной скидки.

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