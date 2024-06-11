Вице-президент АРБ Войлуков: списание части долга выгодно как клиенту, так и коллектору
Вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Алексей Войлуков заявил, что с коллекторскими агентствами можно договориться о списании части долга. В некоторых случаях размер дисконта достигает 70% от изначальной суммы, сообщил «Абзац».
По словам эксперта, данная процедура выгодна как клиенту, так и коллектору. Последний порой сам поднимает соответствующую тему.
«Также приветствуется, когда должник не укрывается от кредитора или коллектора, а предлагает договориться о долгах. Это может быть рассрочка или скидка», — добавил специалист.
Войлуков отметил, что скорость возврата задолженности влияет на величину потенциальной скидки.