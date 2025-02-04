Ветврач Романова: курение владельца увеличивают риски рака у домашних питомцев

Почти у 20% домашних животных, посещающих ветеринарную клинику, обнаруживается онкологическое заболевание. Особенно внимательно следует наблюдать за животными старше шести лет, сообщила ветеринарный врач, онколог Юлия Романова в разговоре с «Москвой 24» .

По словам доктора, онкологические опухоли могут возникать под воздействием различных факторов, включая генетическую предрасположенность, ультрафиолетовое излучение, воспалительные процессы и курение владельцев.

Раннее выявление заболевания значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Ежегодная диспансеризация, включающая анализы крови, УЗИ и рентген, помогает вовремя обнаружить возможные патологии.

Современные методы лечения включают хирургию, химиотерапию и таргетную терапию. Даже в случае неизлечимых форм рака возможно улучшить качество жизни питомца благодаря совместной работе врача и хозяина, резюмировала Романова.