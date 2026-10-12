Ветеринары призвали дачников забирать питомцев на зиму

Оставленные на пустых дачах кошки и собаки часто погибают от голода и холода. Зоозащитники призывают увозить животных с собой после окончания сезона, пишет nsknews.info .

В Новосибирском центре по проблемам домашних животных почти все обращения сейчас поступают из дачных поселков. Ветеринар центра Евгения Колыванова рассказала, что ситуация повторяется ежегодно: хозяева рассчитывают подкармливать питомцев или надеются, что их приютят соседи.

Домашние животные не приспособлены к жизни на улице и часто остаются ждать хозяев там, где их бросили. Небольшие собаки проигрывают крупным в борьбе за еду. Голодные псы нападают на кур и кроликов на соседних участках, ищут пищу в мусоре.

По словам Колывановой, собак сложнее отловить и пристроить, чем кошек. Они сбиваются в стаи и размножаются: без стерилизации к зиме вместо двух особей может стать восемь. Осенью приюты переполнены, а волонтеры не успевают помочь всем, сообщает inkazan.ru.

Обнаружив брошенного питомца, стоит поискать хозяев через местные группы и чаты садовых товариществ либо обратиться к волонтерам. Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» обязывает владельца, который больше не может содержать животное, найти ему новый дом или передать в приют.