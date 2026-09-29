Москвичей предупредили о теплой погоде без осадков во вторник

Синоптик Позднякова: 29 сентября воздух в Москве прогреется до +16 градусов

Во вторник в Москве прогнозируется сухая погода с переменной облачностью. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, столбики термометров в мегаполисе покажут днем +14…+16 градусов, а в Подмосковье — +14…+17.

«Сегодня погоду будет определять обширный антициклон. При переменной облачности у нас осадков не ожидается», — подчеркнула синоптик.

Специалист отметила, что температура поднимется до отметок выше климатической нормы. Ветер переменных направлений в течение дня будет дуть со скоростью 2-7 метра в секунду, атмосферное давление поднимется до 761 миллиметра ртутного столба. Это на 13-15 единиц выше нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в конце сентября и первых числах октября жителей Московского региона ждут заморозки. Из-за влияния антициклона в этот период установится сухая погода с высоким давлением.