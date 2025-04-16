Ветеринар Шведова: у грызущих машины собак может быть поражение ЦНС

Во Владивостоке бродячие собаки массово портят припаркованные автомобили. За последний месяц в Приморье произошло несколько случаев, когда стаи разрывали колеса и бамперы машин. Агрессивное поведение собак может быть связано с инфекциями, поражающими центральную нервную систему (ЦНС). Об этом рассказала ветеринар Елена Шведова в беседе с «ФедералПресс» .

«Вполне возможно, что эти собаки инфицированы болезнями, которые поражают ЦНС. Это вызывает извращенный аппетит и неадекватное поведение у собак, следствием чего является порча машин, а также агрессивное поведение», — объяснила доктор.

Специалист предупредила, что собака в таком состоянии может быть опасна для людей и других животных. Рекомендуется избегать контактов с бродячими стаями, а машины по возможности убирать в гаражи или на охраняемые стоянки.