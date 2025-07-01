Обломки БПЛА рухнули на нефтебазу в Луганске

ВСУ выпустили до 40 беспилотников в сторону ЛНР, обломки БПЛА упали на нефтебазу

ВСУ совершили массированную атаку беспилотников на ЛНР в ночь на 1 июля, одна женщина пострадала. Силы противовоздушной обороны сбили до 40 дронов в небе. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале .

В Луганске обломки БПЛА упали на территорию нефтебазы и частный сектор. Одна женщина получила ранения, ей оказали медицинскую помощь. На место ЧП выехали сотрудники МЧС, они потушили пожар, возникший после падения фрагментов дрона.

«Под ударами оказались также жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците. В Красном Луче поврежден участок железнодорожного полотна», — сказал Пасечник.

Он отметил, что в Сватове украинские боевики ударили по поликлинике — обошлось без пострадавших.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что ВСУ атаковали одно из предприятий в Ижевске. На место ЧП выехали сотрудники оперативных служб.