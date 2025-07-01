Мобильную связь отключат для не сдавших биометрию иностранцев

Иностранцы, которые не зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС), с 1 июля не смогут пользоваться услугами мобильной связи. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.

«По ранее заключенным договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь», — рассказали представители министерства.

На данный момент более двух миллионов иностранных граждан сдали биометрию и оформили новые договоры связи. Чтобы оптимизировать процесс, в ряде российских банков заранее обеспечили возможность оформить СНИЛС, зарегистрировать биометрию и подтвердить учетную запись «Госуслуг» за один визит.

С 1 апреля в России начали действовать поправки, которые устанавливают лимит на количество оформляемых сим-карт — не более 20 штук на одного человека. Для мигрантов их количество ограничивается 10 единицами на человека.