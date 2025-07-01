Шахматисты из Зарайска стали призерами первенства ЦФО

Первенство Центрального федерального округа по быстрым шахматам среди команд малых городов и сельских поселений проходило в конце июня в городе Щекино Тульской области. Соревнования собрали 12 команд из Московской, Калужской, Тульской и Брянской областей.

Шахматисты из Зарайска начали турнирную борьбу с двух уверенных побед со счетом 3:0. Однако затем спортсмены потерпели ряд поражений с минимальным счетом. После первого игрового дня Дмитрий Коненкин, Иван Лосев и Алексей Жуков занимали шестое место.

На следующий день команда Зарайска встретилась с фаворитами турнира — шахматистами из Щекина. Напряженный матч завершился вничью со счетом 1,5:1,5.

В оставшихся турах зарайские спортсмены проявили характер и вырвали две победы, что позволило им подняться в итоговом зачете на третье место. Однако команда стала победителем турнира в номинации среди городов с населением менее 30 тысяч человек. Кроме того, Алексей Жуков завоевал бронзовую медаль в личном зачете.