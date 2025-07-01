Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 3 июля

В лесах Московской области 30 июня возгораний не зафиксировали. Специалисты сделали прогноз на ближайшие дни с учетом погодных условий.

Во вторник и среду на всей территории региона ожидается первый класс пожарной опасности. В четверг, 3 июля, на большей части Подмосковья установится второй класс опасности, а в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — первый.

В ближайшие несколько дней температура воздуха будет составлять от +13 до +24 градусов днем и до +14 градусов ночью. Возможны дожди.

При обнаружении возгорания в чаще жителей и гостей региона призывают срочно сообщить на горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00 или обратиться в экстренные службы по телефону 112.