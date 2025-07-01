В Ижевске при атаке украинских беспилотников пострадали люди

При атаке беспилотников ВСУ на предприятие в Ижевске пострадали люди. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале.

«Все оперативные службы работают, скорая помощь, психологи. Есть пострадавшие. Пожарные сейчас устраняют очаги возгорания», — сказал он.

Бречалов добавил, что всех сотрудников предприятия эвакуировали, а пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Какой именно объект пострадал при атаке противника, глава Удмуртии не уточнил.

Ранее стало известно, что режим беспилотной опасности ввели в Ульяновской области. Для этого в том числе ограничили работу мобильного интернета в регионе.