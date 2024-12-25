Ветеринар Грезина посоветовала владельцам питомцев отказаться от мишуры и дождика

Мишура, гирлянды и дождик могут представлять серьезную угрозу для здоровья домашних питомцев. Об этом напомнила ветеринарный врач Наталья Грезина в разговоре с «Газетой.ru» .

Специалист отметила, что животные могут проглотить декоративные новогодние элементы. В результате внутри образуется комок, который приведет к непроходимости желудочно-кишечного тракта, передает слова эксперта сайт kp.ru.

Щенки и котята склонны грызть гирлянды, что чревато ударом электрического тока. Важно устанавливать иллюминацию вне зоны доступа питомцев и выключать приборы при выходе из дома, заключила Грезина.