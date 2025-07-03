Массовая вырубка сорных деревьев и сухостоя началась в Дубне

В Дубне началась масштабная вырубка сухих и сорных деревьев. Выдано 170 порубочных билетов, каждый из которых разрешает срубить от одного до 30–40 деревьев.

По своим размерам этот проект уникален для города — такой масштабной очистки здесь не проводили уже давно. Работы проходят во дворах многоквартирных домов и в частном секторе.

В первую очередь учитываются обращения жителей, направленные в муниципалитет и через платформу «Добродел». Чаще всего речь идет об опасных березах, тополях, канадских кленах, а также старых, трухлявых и накренившихся деревьях, которые угрожают безопасности на дорогах, возле домов и детских площадок, особенно после ветров и ледяных дождей.

В девяти дворах, где в этом году запланировано комплексное благоустройство, весь сухостой уже вырублен с согласия местных жителей.

«Предварительно выезжали на места, встречались с дубненцами, утверждали вырубку каждого представляющего опасность дерева», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Кроме того, в этом сезоне особое внимание уделяется очистке территории вокруг мемориального комплекса «Братские могилы» от сухостоя и больных хвойных деревьев, пораженных короедом.