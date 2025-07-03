В Курской области увековечат память погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Память погибшего в зоне проведения спецоперации заместителя главкома ВМФ России генерал-майора Михаил Гудкова увековечат в Курской области. Об этом в Telegram-канале заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Пришли трагические вести. <…> Михаил Гудков погиб при исполнении воинского долга в Курской области.<…> Обязательно увековечим память Гудкова на Курской земле, за которую он отдал жизнь», — написал чиновник.

Хинштейн добавил, что даже после назначения на должность замглавкома Гудков продолжал лично выезжать в части и участвовать в боевых действиях. Он выразил соболезнования в связи со смертью военнослужащего и сказал, что горд лично быть с ним знакомым.

В Минобороны сообщили, что Михаил Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.