Семью россиян ударило током на пирсе в турецком отеле

Прилетевшую на отдых в Кемер российскую семью из трех человек ударило током на пирсе в пятизвездочном отеле. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Виктория и Дмитрий отправились на отдых вместе с девятилетней дочерью, заплатив за 10 дней в гостинице 350 тысяч рублей. ЧП случилось в первый же вечер.

Супруги с ребенком отправились на пирс, чтобы сфотографироваться. Девочка схватилась за канат и получила разряд тока, после чего упала в море. Ее отец, который сперва не понял, что произошло, также прикоснулся к канату — его ударило током вторым.

По словам Виктории, у мужа не получалось оторвать руку от каната. Когда женщина попыталась помочь, она получила разряд. Сумев освободиться, Дмитрий прыгнул в воду и достал дочь. Ребенку потребовалась госпитализация.

По предварительной информации, внутри каната находился провод от фонаря. Россияне обратились в полицию с заявлением, чтобы разобраться в произошедшем. В отеле им отказали в компенсации ущерба.

Ранее стало известно, что школьник из Петрозаводска потерял ногу после того, как его ударило током.