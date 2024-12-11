Ветеринар Ермолов рассказал, что новогодние фотосессии со змеями могут быть опасны

Перед наступающим годом Змеи набирает популярность аренда пресмыкающихся. Чем этом может быть опасно, «Москве24» рассказал ветеринарный врач, специалист по экзотическим животным Ян Ермолов.

Он объяснил, что змеям нужно время, чтобы адаптироваться к новой среде. В частности, привыкнуть к новым запахам, террариуму и корму.

«Если окажется, что она не привыкла к таким условиям и кто-то погладит ее немытыми руками, которые чем-то пахнут, она может воспринять это как кормовой объект и поведет себя агрессивно», — объяснил врач.

Он добавил, что многие люди даже не представляют, насколько опасны могут быть экзотические животные, если они не приучены к новой среде. Потому лучше отказаться от фотосессии и сделать выбор в пользу более традиционных развлечений.