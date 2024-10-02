Ведущий Малоземов призвал не хранить на кухне бытовую химию

Среди наиболее опасных компонентов бытовой химии для чистки и мытья находится щелочь, отметил в беседе с радио Sputnik Сергей Малоземов, автор и ведущий программы «Чудо техники».

Он подчеркнул, что многие современные моющие средства обладают приятными ароматами, из-за чего их можно случайно принять за пищу. Главная рекомендация Малоземова заключается в том, что бытовую химию следует хранить так, чтобы ее невозможно было перепутать с продуктами питания, поэтому кухня не подходит для этого.

Также важно, чтобы вблизи химических средств не находилось крупных источников тепла, таких как газовые колонки, поскольку перегрев может приводить к преждевременной порче и даже к нежелательным реакциям.

Оптимальным вариантом для хранения является темное и прохладное место, в которое не смогут попасть дети или животные, отметил Малоземов. Кроме того, в случае отравления или контакта химии со слизистыми оболочками следует немедленно обратиться за медицинской помощью.