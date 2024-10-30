В Великом Новгороде на могильные памятники начали наносить QR-коды с данными об умерших

На кладбищах Великого Новгорода стали появляться могилы с QR-кодами на памятниках. Какие данные хранят в себе эти ссылки, узнал корреспондент Life на выставке «Некрополь-2024» в Москве.
Отмечается, что, отсканировав QR-код, можно посмотреть фотографии умершего, его аккаунты в социальных сетях, а также прочитать рассказ о прожитой человеком жизни. Какую информацию добавить для публичного просмотра, выбирают родственники усопшего.
Данные будут храниться в течение 104-х лет. В дальнейшем этот срок можно продлить при необходимости.
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