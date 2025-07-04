Капремонт детского сада «Петушок» в Химках начнется летом

Этим летом специалисты приступят к капитальному ремонту в дошкольном отделении «Петушок» Лицея № 21 городского округа Химки. Образовательное учреждение находится в микрорайоне Сходня.

Здание площадью более тысячи квадратных метров построили 75 лет назад. Учреждению уже давно требовался ремонт. Специалистам предстоит обновить крышу, фасад, поменять инженерные сети и водосток. Приведут в порядок и внутренние помещения. Помимо этого, рабочие благоустроят двор и установят современную систему пожарной безопасности и камеры видеонаблюдения.

Воспитанников детского сада на время проведения ремонт распределят в другие дошкольные отделения Лицея № 21.

Завершить все работы планируют уже в следующем году. Обновленное здание сможет принять 150 юных жителей Химок.

Отметим, что капитальный ремонт проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».