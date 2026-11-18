СК: в убийстве двух пенсионеров в Новочеркасске заподозрили их сына

В Новочеркасске задержали 36-летнего мужчину, которого заподозрили в убийстве своих родителей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

В ближайшее время 36-летнего мужчину допросят. После этого следствие направит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Тела двух пенсионеров обнаружили в доме на улице 8 Марта 17 ноября. Следователи-криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Прокуратура Ростовской области контролирует ход расследования, сообщила 360.ru пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее похожая история случилась в Ростове-на-Дону. Местного жителя заподозрили в убийстве и расчленении родителей. По данным СМИ, останки 73-летней женщины нашли в морозилке в квартире, тело 74-летнего мужчины — в гараже около дома.