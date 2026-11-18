В Новочеркасске нашли тела двух пенсионеров с признаками насильственной смерти

Тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины нашли в одном из домов в Новочеркасске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Сообщение об обнаружении тел поступило в правоохранительные органы 17 ноября. Трупы нашли в одном из домов на улице 8 Марта.

На месте происшествия выезжали следователи и криминалисты регионального следственного управления. Специалисты назначили необходимые судебные экспертизы. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц.

Ранее похожая история случилась в Ростове-на-Дону. Местного жителя заподозрили в убийстве и расчленении родителей. По данным СМИ, останки 73-летней женщины нашли в морозилке в квартире, тело 74-летнего мужчины — в гараже около дома.