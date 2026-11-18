Саратовский областной суд назначил Василию Графскому 23 года лишения свободы по обвинениям, связанным с убийством генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

В судебном заседании Графский свою вину не признал.

Осужденного признали виновным по статьям о государственной измене, незаконном обороте взрывчатых веществ и легализации денежных средств. Наказание он отбудет в колонии строгого режима.

Помимо лишения свободы, суд назначил Графскому штраф в размере 100 тысяч рублей и ограничение свободы на полтора года. Еще 700 тысяч рублей ему предстоит выплатить после освобождения.

Генерал-лейтенант Москалик погиб 25 апреля 2025 года в результате подрыва автомобиля по заданию украинских спецслужб. Исполнителя убийства — Игната Кузина — задержали на следующий день.