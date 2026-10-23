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    Принц Лихтенштейна наложил вето на закон о разрешении абортов

    Presse- und Informationsamt, Vaduz
    Фото: Presse- und Informationsamt, Vaduz/Википедия

    Наследный принц Лихтенштейна Алоиз отказался ратифицировать законопроект о смягчении правил абортов, впервые задействовав конституционное право вето. Об этом сообщила газета The Guardian.

    Инициатива предполагала разрешить прерывание беременности до 12 недель, а также оплату процедуры через медстрахование. Кроме того, законопроект отменял запрет на распространение информации об абортах. Реформу поддержали более 4970 граждан.

    Сторонники изменений раскритиковали решение принца. По их мнению, это удар по демократии, поскольку один человек отменил волю парламента.

    В княжеском доме заявили, что реформа противоречит защите жизни нерожденных детей. При этом принц допустил снятие ограничений на информацию об абортах.

    Сейчас в стране аборт разрешен только в исключительных случаях. С 2015 года женщинам позволили уезжать для процедуры за границу. Ежегодно этим пользуются около 40 жительниц.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал позволить женщинам самостоятельно принимать решение об аборте.

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