В России могут разработать порядок оказания помощи бездомным

Президент Владимир Путин пообещал поручить министерству здравоохранения разработать порядок оказания медпомощи бездомным и людям без документов. Об этом глава государства заявил на встрече с членами СПЧ 10 декабря.

«Это, конечно, нужно делать совместно с регионами и с муниципалитетами. Только так можно выстроить эту работу, чтобы она была эффективной», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что обязательно даст такое поручение.

Вопрос о необходимости разработки порядка оказания помощи людям, которые потеряли дом, и тем, кто не имеет никаких документов, подняла на заседании член СПЧ, президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.